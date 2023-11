A memória do último combate pela liderança do PS — a guerra que António Costa declarou a António José Seguro para o destronar como secretário-geral do partido, e que lhe valeu acusações de “traição” — já tem nove anos, mas continua bem fresca na cabeça dos socialistas. Tão fresca que a ideia é evitar repeti-la: as candidaturas tentam refrear os ânimos, que já aquecem, para evitar uma luta fratricida que complique ainda mais a vida ao PS nas próximas legislativas. E, se do lado de José Luís Carneiro se vão pelo menos apontando publicamente as diferenças ideológicas entre as candidaturas e os riscos que o pedronunismo pode representar, pela parte de Pedro Nuno Santos nem isso: a ordem é olhar em frente e não reagir, na lógica de tentar a assumir desde já uma postura de candidato a primeiro-ministro.

Dentro da candidatura de Pedro Nuno Santos há mesmo quem se concentre na “metáfora da bengala” como aquilo que deve ser seguido no que toca à relação com o adversário. Que metáfora é essa? Simples: esta quarta-feira, dois membros do Governo, o candidato José Luís Carneiro e o apoiante de Pedro Nuno Santos, João Costa, estiveram juntos num evento. Os ministros da Administração Interna e da Educação foram evidentemente confrontados com a parelha governamental que ali faziam, quando estavam em lados opostos na disputa interna do partido.

João Costa fez questão de dizer que está unido a Carneiro por “uma profunda amizade e respeito”. Já o candidato preferiu lembrar que a bengala em que o ministro da Educação se apoia foi um presente que ele mesmo lhe deu. “De Natal!”, recordava, ao seu lado, João Costa. “Foi fabricada em Baião, a minha terra”. José Luís Carneiro continuou, lembrando ainda que isso tudo aconteceu numa altura em que o ministro “estava a ser muito contestado”: “Ofereci para o que fosse necessário”, gracejou. João Costa sorria ao lado e no círculo pedronunista o episódio apareceu imediatamente como o exemplo do que se deve seguir: bengaladas só mesmo naquele nível, nada de “reações epidérmicas” ou respostas a eventuais ataques que possam vir do outro lado.

