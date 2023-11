“Uma situação muito delicada”, que teria de ser resolvida pelo “núcleo duro do governo” através da modificação dos limites de uma zona protegida, como se lê nas transcrições das escutas da Operação Influencer. A existência de alegadas pressões políticas no sentido de contornar mecanismos de proteção ambiental com vista à aprovação do projeto de um centro de dados em Sines está no centro da investigação judicial que, na semana passada, levou à detenção de figuras relevantes do núcleo duro de António Costa — e que, em última análise, provocou mesmo a demissão do primeiro-ministro e mergulhou o país em crise política.

A construção, nas proximidades do porto de Sines, de um data center para grandes clientes tecnológicos mundiais tem sido descrita por vários dirigentes políticos como o maior investimento privado em Portugal desde a Autoeuropa. Mas há um problema: a área de construção do projeto, da empresa Start Campus, coincide em parte com uma zona protegida do ponto de vista ambiental, o que impossibilitaria o avanço do projeto. Não só o terreno está parcialmente dentro de uma Zona Especial de Conservação que integra a Rede Natura 2000, como dentro do terreno foram identificados pelo menos três charcos temporários mediterrânicos — habitats prioritários que obrigam o Estado português a medidas de conservação especiais. Um daqueles charcos temporários já terá mesmo sido totalmente destruído pelo início das obras da primeira fase do data center (com a construção do primeiro de vários módulos), revelou ao Observador a bióloga Rita Alcazar, da Liga para a Proteção da Natureza, uma das responsáveis pelo projeto científico que cartografou os charcos. Se o data center avançar como previsto, os outros dois estão também em risco de desaparecer por completo, sentencia a bióloga.

O Ministério Público suspeita da prática dos crimes de corrupção e de tráfico de influências por parte de vários decisores políticos e empresários no sentido de viabilizar o projeto. Nas escutas da Operação Influencer, há múltiplas referências a tentativas de contornar a proteção ambiental da zona, a partir de uma alegada influência dos administradores da empresa sobre o Governo, designadamente através de João Galamba, do empresário Diogo Lacerda Machado (amigo próximo de Costa e contratado como consultor do projeto) e do chefe de gabinete de Costa, Vítor Escária. O antigo secretário de Estado da Energia, João Galamba, até recentemente ministro das Infraestruturas, é citado em escutas nas quais sugere que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) deve retificar os limites da zona protegida para permitir o avanço do projeto. Numa conversa com o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, o secretário de Estado João Galamba recorda mesmo o caso Freeport, em que também houve retificação dos limites de uma zona protegida.

