À entrada do prédio havia pingos de sangue, uns chinelos, um boné e o telemóvel de David Mota, um rapper da zona de Sintra que começava a dar os primeiros passos na música e que, aos 28 anos, era conhecido pelos fãs como Mota Júnior. Naquela madrugada do dia 14 de março de 2020, quando a pandemia obrigara ao encerramento das escolas, a mãe de David pensava que ele estava em casa a dormir. Até que uma vizinha a alertou para aquele cenário no hall. A mãe e a irmã de David correram para a rua à procura dele e telefonaram à polícia, até que o telefone do músico desaparecido tocou. “O David foi atacado por dois encapuzados que entraram armados no prédio e começaram a bater-lhe”. Sara, a irmã de David, que atendeu a chamada, disparou logo várias perguntas. Mas a voz feminina do outro lado rematou a conversa: “Agora tenho que ir descansar, estou muito ansiosa”, terá dito.

Filomena Mota, a mãe de David, ainda hoje se lembra de cada um desses momentos — quando não sabia ainda o que tinha acontecido efetivamente ao filho. Só o soube dois meses depois quando o corpo do rapper apareceu já em estado de decomposição num descampado em Sintra. A Polícia Judiciária acabaria por deter mais tarde os suspeitos: João Luizo, 26 anos, agente imobiliário, e Édi Barreiros, 28 anos, empregado de bar, que ainda fugiram para Inglaterra, assim como Fábio Martins, um carpinteiro de 28 anos. Reconstituído o crime de roubo que, segundo os suspeitos, acabou mal, a PJ detinha também a rapariga que dava a voz aquele misterioso telefonema para o telemóvel da vítima: era Catarina, uma esteticista de 24 anos que morava na zona de Sacavém e que era amiga da antiga namorada de David Mota, à data do crime namorada de João Luizo.

▲ O rapper David Mota tinha uma legião de fãs nas redes sociais Imagem retirada do Facebook do músico

