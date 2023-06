Mesmo que seja uma quase-lotaria, os astros alinham-se cada vez mais para que António Costa possa vir a ser presidente do Conselho Europeu em 2024. O Presidente da República, sabe o Observador, já está a fazer as contas às chances europeias de António Costa sem mexer uma linha no que disse no dia da tomada de posse: qualquer saída para a Europa significa dissolução e eleições antecipadas. O que mudou relativamente aos últimos meses é que Costa é cada vez mais favorito.

A provável derrota de Sánchez, a continuidade de von der Leyen, a quebra dos liberais (que perderam a Irlanda), o facto de a Alemanha ser liderada por Scholz e de os socialistas europeus poderem vir a ser a segunda família nas Europeias são tudo fatores que se conjugam para o futuro europeu de Costa no seu cargo preferido dos quatro: a presidência do Conselho Europeu. O primeiro-ministro vai negando, sem grande convicção, essa intenção, mas Marcelo Rebelo de Sousa está atento e pronto a agir.

O Presidente da República foi previamente informado da ida de António Costa à final da Liga Europa, mas, sabe o Observador, não sabia que se tratava de um convite da UEFA. De resto, o primeiro-ministro pediu a Marcelo para antecipar a habitual audiência semanal entre os dois de quinta-feira para quarta-feira, para ter tempo de se deslocar à Moldova. Tratados os assuntos oficiais, na despedida, Costa terá referido de passagem que ia aproveitar para fazer escala na Hungria para assistir à partida — acabou sentado ao lado de Orbán no dia de aniversário do primeiro-ministro daquele país.

