É um lugar único no mundo — não há mesmo outro igual, garante-nos. O luxo está lá, mas esconde-se na casualidade, é encoberto pela natureza, abrindo portas à absoluta “entrega aos prazeres do ócio”. É assim que Rafa Zafra, chef espanhol com duas estrelas Michelin (de 2008 e 2011, no restaurante catalão El Bulli), sente a Comporta, onde em maio de 2023 lança o seu primeiro projeto gastronómico em território português. A grande inspiração do restaurante, inserido no futuro projeto hoteleiro B-Água, vai ser o Atlântico, para ser saboreado à boa maneira da pequena vila que abre os portões à costa alentejana. “Há na Comporta um luxo escondido que representa muito a nossa cozinha”, conta ao Observador. Parece ser um encontro perfeito: a sua cozinha, descreve, também omite a sofisticação.

Normalmente, são os projetos que vêm atrás dele, mas aqui foi ao contrário: “Fui eu que fui à procura da Comporta”, revela. Atualmente, a somar aos recém-inaugurados Jondal, em Ibiza, e Amar, em Barcelona, está à frente do Estimar, projeto pessoal detentor já de vários prémios. Numa homenagem ao Mediterrâneo, e utilizando nunca mais de cinco ingredientes, foi esse que trouxe ao JNcQUOI Avenida e Club, em Lisboa, onde, a 20 e 21 de outubro, decorreram dois jantares pop-up “Estimar by Rafa Zafra”, em que apresentou algumas das suas criações mais icónicas.

Como é que surgiu a oportunidade para cozinhar no JNcQUOI?

Surgiu porque temos uma grande afinidade. O diretor do JNcQUOI é um grande admirador nosso, da nossa cozinha, do Mediterrâneo, dos restaurantes de Espanha e é um super cliente. E eu também tenho bastante admiração pelo que ele construiu. Então, um dia estava em Barcelona, a comer em casa, e foi-me lançado este desafio. Mas é engraçado porque vim enganado. Pensei que vinha fazer um [jantar a] quatro mãos, em que cozinhava com o chef de cá, mas quando cheguei vi que era só eu. Foi muito divertido. Convidaram-nos para fazermos algo em torno do Mediterrâneo, tendo como base na admiração mútua. Estou muito feliz por estar aqui. Somos clientes uns dos outros. O JNcQUOI encanta-me como conceito, ideia e formato de negócio.

