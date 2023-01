A última palavra pertence a André Ventura, mas o Chega prepara-se para assistir a uma convenção que obriga a mudanças na direção por dois motivos: os estatutos originais (os únicos que valem) obrigam a uma equipa mais pequena; e, além disso, há saídas inevitáveis — em parte, porque os críticos e os que tiveram algum tipo de incompatibilidade com a liderança vão ser afastados.

Na hora de mexer novamente na equipa, o líder do Chega, sabe o Observador, não vai apostar em grandes novidades. A palavra de ordem é mesmo “estabilidade“. Aliás, depois de correr com os adversários internos, grande parte do Congresso será voltado para preparar o partido para o ciclo eleitoral que se aproxima — as eleições regionais da Madeira podem ser a oportunidade do Chega repetir a graça que fez nos Açores.

Mais a mais, os últimos meses foram intensos na vida interna do Chega. Depois de mais um chumbo dos estatutos por parte do Tribunal Constitucional, o partido marcou uma reunião magna para nova tentativa de repor a legalidade do partido. A fórmula encontrada foi simples: regressar aos estatutos iniciais, os únicos que estão averbados pelo Palácio Ratton, e seguir em frente.

A estratégia não convenceu todos, naturalmente. Muitos críticos internos, sabe o Observador, consideram que a reunião magna pode vir a ser impugnada por diversas razões. Desde logo, porque “os órgãos nacionais do partido não se demitiram” e também porque “as eleições dos delegados foi feita a nível distrital e não local como mandam os estatutos”. Seja como for, essas serão cenas de futuros capítulos. A Convenção está marcada, vai acontecer e, se não for impugnada, o partido ficará finalmente assente em estatutos averbados.

