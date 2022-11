Covid-19. Mortalidade subiu (mas testagem também desceu). Peritos vão propor regresso pontual da máscara

O número de novos casos diários já não é um indicador fiável para medir a temperatura à situação epidemiológica da Covid-19 no país desde que as autoridades de saúde abandonaram a estratégia de testagem massiva, deixando os cientistas às cegas sobre como o vírus está a circular na comunidade. De acordo com os dados reportados pela plataforma Our World in Data, que se baseia nos números enviados pelas autoridades nacionais, a média nos últimos sete dias ultrapassava os 1.090 casos diagnosticados na quarta-feira. O número real pode ser cinco vezes superior e alcançar os 5.000 casos, mas isso “é uma mera suposição”, alertou o engenheiro Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa: “É impossível saber ao certo”, porque a testagem é demasiado baixa para permitir fazer cálculos, diz ao Observador.