Foram duas horas do único debate que dá a conhecer os dez candidatos às legislativas de 10 de março, mas que ainda não conseguiram garantir um lugar ao sol na Assembleia da República. Da extrema-esquerda à extrema-direita, muitas das ideias apresentadas foram de pendor radical. O saudosismo ao Estado Novo foi assumido sem pudor por José Pinto Coelho do Ergue-te, que insistiu em chamar “ponte de Salazar” à ponte 25 de abril. O combate à “doutrinação das crianças” foi argumento de vários candidatos, entre eles Ossanda Liber da Nova Direita e Bruno Fialho do ADN, que não deixa a pandemia para trás, mas aposta no negacionismo ambiental.

Houve quem considerasse que os alunos da escola pública “comem pior que cães“. A afirmação é da sucessora de Tino de Rans no RIR. Entre as afirmações mais polémicas está, igualmente, a do líder do PCTP-MRPP, João Pinto considera a invasão da Ucrânia uma “guerra civil” com ucranianos a lutar contra ucranianos. O Volt Portugal mete as cartas todas na captação de fundos europeus e o Nós Cidadãos assume a missão de afastar os “boys do PS e do PSD” dos cargos públicos.

Guerra na Ucrânia é “civil” segundo o líder do PCTP-MRPP, que apela a uma “sociedade comunista”

