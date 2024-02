Nuno Afonso, ex-vice-presidente e fundador do Chega, é o cabeça de lista da coligação Alternativa 21 (Aliança e MPT) a Lisboa, ambiciona ser eleito deputado, e tem focado a campanha eleitoral na crítica a André Ventura e ao Chega, que acusa de “não representar os seus eleitores” e de ser um partido “catch all“. O ex-número dois de Ventura pede “coerência” e desafia o presidente do Chega para um frente a frente.

Assente no mote de que a coligação que encabeça é a “direita com quem se pode falar“, Nuno Afonso tem montado uma campanha contra o partido que ajudou a criar, desde logo através de um cartaz com a frase “Vamos limpar a direita” e onde André Ventura surge como representante da direita “bacoca” e com uma cruz vermelha por cima — uma comparação com os outdoors do Chega onde se pode ler “Portugal precisa de uma limpeza” e com cruzes nas caras de Ricardo Salgado, José Sócrates, António Costa e Fernando Medina.

