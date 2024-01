Ao longo de quase sete anos na presidência de França, Emmanuel Macron só fez conferências de imprensa como a desta terça-feira outras duas vezes: aquando da crise dos Coletes Amarelos e no lançamento da presidência francesa da União Europeia, semanas antes da invasão da Ucrânia.

O detalhe ajuda a ilustrar a gravidade do momento. Sem maioria absoluta no Parlamento, o final do ano passado ficou marcada pela aprovação do governo francês de uma polémica lei da imigração que teve o apoio da extrema-direita de Marine Le Pen. A situação instável levou Macron a anunciar o afastamento da sua primeira-ministra, Élisabeth Borne, e a escolher agora para o seu lugar Gabriel Attal, até então ministro da Educação, de apenas 34 anos.

Uma decisão que Macron defendeu com unhas e dentes na conferência de imprensa desta terça-feira, apresentando “o governo mais jovem da V República”. Que é, disse o Presidente, necessário neste momento. Porquê? “Porque é preciso audácia, ação e eficiência”, afirmou. “Porque a França continua a ser França, uma nação de bom senso, resistência e Iluminismo.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.