Batatas que costumam custar cerca de oito hryvnias a serem compradas a 22. Ovos que não custam mais de sete a 17 hryvnias. Coxas de galinha que não vão além das 80 hryvnias com preço de 120. Foram estes os preços de um dos serviços contratados pelo Ministério da Defesa ucraniano para alimentar soldados nas regiões de Kiev, Sumy, Zhytomyr, Chernihiv e Cherkasy. Muito acima do custo de mercado. A diferença, noticiada pelo site jornalístico ZN.UA, fez soar os alarmes e disparar as suspeitas de corrupção. Esta terça-feira, o vice-ministro da pasta, Vyacheslav Shapovalov, apresentava a demissão.

Embora tenha inicialmente reagido com ímpeto — falando em “manipulação” e “engano” —, o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, acabou por aceitar a demissão do seu vice-ministro, citando “a tradição política europeia e democrática”, em que “os interesses da Defesa são superiores a qualquer cargo”. Ainda em agosto, Reznikov escrevia que a batalha contra a corrupção era essencial durante o esforço de guerra, porque “numa guerra um responsável corrupto é um saqueador”.

▲ O vice-ministro da Defesa demitiu-se por suspeitas de corrupção em contratos de alimentação para os soldados Anadolu Agency via Getty Images

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.