Dos programas eleitorais às cimeiras da ONU: como vai ser o debate sobre o clima no ano que agora começa?

A expectativa é alta, mas temperada com uma “esperança muito contida” e com apelos à coerência. É assim que os ambientalistas antecipam o lugar que os temas do ambiente e da ação climática vão ocupar na campanha para as eleições legislativas que se avizinham — e que dá o pontapé de partida para um ano em que o debate climático deverá subir de tom em Portugal (com a materialização da Lei de Bases do Clima recentemente promulgada e a Conferência dos Oceanos agendada para o verão), na Europa (com a discussão e votação do pacote legislativo comunitário que fixa a meta da neutralidade carbónica em 2050) e no mundo (com a cimeira da ONU no Egito que herda o peso dos compromissos adiados na COP 26 de Glasgow).

“Este vai ser um tema falado na campanha eleitoral. Não vai ser o tema principal, mas vai ser um tema falado. Vai ser interessante ver o que os diferentes partidos pensam sobre a questão”, antevê o presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, revelando que a organização já teve contactos com alguns dos partidos que se apresentam a votos nas legislativas de 30 de janeiro. “Enviámos 126 propostas aos partidos. O PSD já pediu uma reunião connosco, que aconteceu na semana passada, e já trocámos impressões informais com o PS e o PAN.”

Ainda assim, o dirigente da Zero modera a expectativa. “Acho que vai ser um tema forte, mas não acredito que venha a ser tão marcante quanto deveria”, afirma. “O tema das alterações climáticas vai fazer parte do programa de alguns partidos. Daí até chegar às pessoas, até as pessoas perceberem as diferenças e o tema merecer um destaque maior… Vamos aguardar.”