O presidente da Associação Portuguesa da Economia da Saúde (APES), Eduardo Costa, defende, em entrevista ao Observador, a responsabilização das administrações hospitalares, com base num mecanismo que premeie a boa gestão e penalize os hospitais “que tiverem pior qualidade de gestão”. “Há muita assimetria na qualidade de gestão dentro do SNS… alguns hospitais têm muito melhores resultados do que outros”, sublinha.

Quanto ao orçamento de Estado, o também professor da Nova SBE admite ter dúvidas de que o caminho de aumento continuado da verba dedicada à saúde (e que este ano ultrapassa os 15 mil milhões de euros) seja “sustentável ao longo dos próximos anos”.

Já no que diz respeito aos profissionais, Eduardo Costa defende que “tendencialmente, o poder de compra deve ser recuperado no SNS para a generalidade dos grupos profissionais”, isto se o setor público quiser “competir com o setor privado”. Mas uma coisa é certa: contratar e reter médicos no SNS passa não apenas pela questão remuneratória, mas também pelo modelo de organização e opções de gestão da vida profissional que lhes possam ser dados. Eduardo Costa fala, ainda, da necessidade de haver cuidados primários capazes de dar respostas aos doentes, para que as urgências não sofram a pressão de falta de meios nessa fase. Mas considera que não existem serviços de urgência a mais no país.

