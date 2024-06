Em atualização

Alemanha (projeção)

A vitória na Alemanha deverá ir para o partido da atual Presidente da comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a CDU — com um valor que se estima ser perto dos 35%. O partido do chanceler Olaf Scholz deverá ficar em terceiro lugar, naquele que é o pior resultado de sempre dos socialistas alemães na Europa. A AfD, partido de extrema direita, alcança o segundo lugar e deverá eleger 16 deputados, mais cinco do que nas últimas eleições.

Áustria (projeção)

A extrema-direita deverá ser a grande vencedora da noite na Áustria, o partido FPÖ deverá conquistar seis eurodeputados. O ÖVP, partido de centro direita, e os socialistas do SPÖ, deverão ficar em segundo e terceiro lugar, respetivamente, mas com o mesmo número de eurodeputados, cinco.

Dinamarca (projeção)

Na Dinamarca as primeiras projeções trouxeram uma surpresa, a vitória dos Verdes que, com uma previsão de 18,4%, empurram os socialistas, partido da primeira-ministra para segundo lugar, com 13,9%.

Espanha (projeção)

Em Espanha o Partido Popular leva ligeira vantagem sobre os socialistas nas primeiras projeções. Em terceiro lugar, o Vox deverá ter o seu melhor resulta do de sempre numas europeias com seis a sete eurodeputados. O partido estreante Se Acabó La Fiesta deverá conseguir 3,9% dos votos, resultando em dois a três eurodeputados.

França (projeção)

A União Nacional deverá ganhar estas eleições com uma vitória histórica superior a 30% dos votos. O partido de Marine Le Pen deverá levar para o Parlamento Europeu mais de 30 eurodeputados. O partido de Emmanuel Macron, Renascença, não deve ir além de segundo lugar e perde, para já, sete eurodeputados.

Países Baixos (projeção)

As eleições nos Países Baixos mostraram resultados, embora ainda provisórios, mais fragmentados do que em 2019. Por agora, as projeções dizem que 10 partidos conquistaram eurodeputados, entre eles a coligação que une centro-esquerda e verdes. O partido do atual primeiro-ministro, Mark Rutte, deve ficar em terceiro lugar, enquanto o partido de extrema-direita (PVV) do vencedor das eleições legislativas do passado mês de novembro, Geert Wilders, ficará em segundo.