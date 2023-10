Sem Luís Montenegro na assistência, Carlos Moedas quis assumir-se como um dos rostos da direita e voltou a aproveitar as cerimónias do 5 de Outubro para atacar António Costa como se fosse ele o líder da oposição. À boleia disso, ainda se tornou uma espécie de neo-diabo para a esquerda, prometendo agitar a bandeira do 25 de Novembro. Já Marcelo Rebelo de Sousa, ao contrário do que fez em 2022 (quando referiu a ‘bomba atómica’ da dissolução ou o poder de veto), desta vez quis consolidar um novo clima de paz institucional com São Bento. Pediu “reformas a sério”, mas fez questão de as enquadrar num plano europeu, não fosse a referência ser vista como um ataque direto ao Governo de António Costa.

Eis os discursos nas entrelinhas do Presidente da República e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nas cerimónias do 5 de Outubro na Praça do Município, em Lisboa.

Marcelo pede “reformas a sério”, mas tenta não ‘beliscar’ o Governo

