Faz parte da equipa do Ministério da Educação desde que António Costa chegou ao Governo, em 2015, apoiado na Geringonça. Depois de, em duas legislaturas, ter liderado secretarias de Estado, João Costa é, há sensivelmente ano e meio, ministro da Educação. Com o Orçamento do Estado para 2023 entregue pelo Governo no Parlamento, e a discussão na generalidade prevista para 26 e 27 de outubro, João Costa fala daquilo que alunos, professores e comunidades educativas podem esperar, não só para o próximo ano, mas também para o resto da legislatura.

O cenário traçado? Mais estabilidade para os professores já no próximo ano letivo, já que está convencido de que a negociação com sindicatos chegará a bom porto e que os Quadros de Zona Pedagógica (QZP) serão reduzidos antes das férias de verão. A dimensão enorme dos QZP — a do Algarve é do tamanho de toda essa região — é um dos motivos que faz com muitos professores andem de casa às costas quando chega a altura das colocações. Sobre aquele caso concreto no sul do país, o ministro da Educação diz ainda não saber em quantas partes será dividida, mas será dividida de certeza.

As baixas médicas irregulares também estão na sua mira. Até porque, garante o ministro, 90% das vezes que os alunos ficam sem aulas é porque os professores estão de baixa médica. Há padrões que precisam de ser investigados e, se houver fraude, serão encaminhados para a Justiça — é isso que se deve fazer, defende.

