Com a entrada em vigor da chamada agenda do trabalho digno, a 1 de maio, os estágios profissionais sem comparticipação pública ficaram mais caros para as empresas: desde logo porque os contratos de estágio passaram a estar sujeitos a Segurança Social, o que não acontecia até aqui; o subsídio mínimo que tem de ser pago aos estagiários subiu; e passou a ser obrigatório um seguro de acidentes de trabalho. As empresas dividem-se sobre a medida, mas há quem acredite que o aumento dos custos possa levar a uma quebra nos estágios, o que prejudicaria a entrada dos jovens no mercado de trabalho.

Ana Manuela Barbosa, sócia contratada da Abreu Advogados, refere, ao Observador, que o objetivo da alteração do Governo parece ser o de “aproximar o regime dos estágios não financiados ao dos estágios financiados” e de uma “maior valorização profissional da condição do estagiário na sua maioria jovens que ingressam por esta via no mercado de trabalho”. Mas se esse objetivo será conseguido, por esta via, “será outra questão a que apenas o decurso do tempo trará resposta”. Afinal, o que mudou a partir de 1 de maio nos estágios e está a levar as empresas a fazer contas?

O que aconteceu ao subsídio de estágio?

