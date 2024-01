Quem acompanha de perto a evolução das taxas Euribor, para saber o que vai acontecer à sua prestação de crédito, já poderá ter reparado que estes indexantes, nas últimas semanas, ficaram de pernas para o ar. Entre as três Euribor mais usadas em Portugal – 3, 6 e 12 meses – são os prazos mais curtos que estão, desde o final do ano passado, com taxas mais elevadas. Sobretudo com a rapidez com que aconteceu, este é um fenómeno invulgar que, quando se verifica, sinaliza o risco de desaceleração económica. No contexto atual, porém, pode trazer uma boa notícia para quem tem créditos a taxa variável.

Em circunstâncias normais, quanto mais longo é o prazo maior é a taxa de juro. Ou seja, existe aquilo que se chama uma “curva de rendimentos” positiva, inclinada para cima. Já quando as taxas de juro de prazo maior se tornam mais pequenas do que as de curto prazo a curva de rendimentos passa a ser invertida – que é aquilo que está a acontecer hoje nas Euribor.

