Francisco César, deputado e vice-presidente da bancada parlamentar socialista, deixa um aviso: o tempo em que o “brilharete para Bruxelas” interessava já passou e agora há que “equilibrar as duas vertentes: o trabalho que tem que ser feito, apoio aos serviços, apoio às famílias mais carenciadas”, ainda que “garantindo que a dívida permite isto tudo”.

A entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, aconteceu na quinta-feira, ao final do dia, horas antes de o país ter ficado a saber que no primeiro semestre houve um excedente nas contas públicas. E, até por isso, o recado do socialista para o Ministério das Finanças ganha mais significado político: “Um bom resultado orçamental não é um excedente orçamental”, avisa.

A pressão de Francisco César chega a menos de um mês de o Governo entregar na Assembleia da República o próximo Orçamento do Estado para 2024 e é mais um do PS a juntar-se ao coro de vozes que vão alertando para a necessidade de “maior humildade” e capacidade de diálogo. O socialista concorda, mas critica o PSD, dizendo não ver qualquer “humildade” no partido liderado por Montenegro — o mesmo, provoca, que não tem não tido uma “vida muito generosa ultimamente”.

