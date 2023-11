Depois de receberem uma denúncia anónima que dava conta que Elisa Rodrigues, a mulher do presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, utilizava para uso pessoal um carro elétrico da autarquia, os inspetores da Polícia Judiciária começaram a investigação. Foram até casa do casal e confirmaram que era de facto Elisa quem conduzia o carro. Lá dentro estava, aliás, uma cadeirinha de bebé, onde levava o filho à escola, contou um dos inspetores durante o julgamento, o que indiciava que era utilizado para fins pessoais e não profissionais. “A um sábado, a arguida Elisa Rodrigues tinha o veículo Renault Zoe estacionado junto a sua casa. Saiu no veículo, conduzindo-o. Foi às compras. Quando saiu, colocou as compras no Renault Zoe. Depois foi à confeitaria”, lê-se na sentença a que o Observador teve acesso. O casal foi condenado esta terça-feira pelo crime de peculato de uso e ao pagamento de uma multa de 8.400 euros cada um. O tribunal condenou ainda Eduardo Vítor Rodrigues à perda de mandato, mas pode manter-se no cargo, se assim o atender, até esgotar todos os recursos — Relação e Supremo.

Para o Tribunal de Vila Nova de Gaia ficou provado que, em 2018, o carro foi utilizado por Elisa Rodrigues, que não exercia quaisquer funções na autarquia, e que esta conduta constitui crime, quer para o presidente, quer para a mulher. É que, se por um lado, Elisa Rodrigues utilizava um carro da autarquia, por outro lado, o seu marido sabia e permitia este uso ilícito. “Atuaram com o propósito conseguido de usar veículo afeto à utilidade pública para fins particulares sabendo perfeitamente que não o podiam fazer e que fazendo-o estavam a praticar um crime“. Aliás, aqui o tribunal entende que, no caso específico da mulher do autarca, esta tinha bem presente a tradução do crime de peculato, já que foi condenada por este crime, “por se ter apropriado de dinheiro pertencente à Junta de Freguesia da Campanhã, enquanto aí exercia funções”.

