Há três anos, no bairro lisboeta da Estrela, um homem foi detido por estar a colar cartazes com um poema. “Quando for grande quero ser polícia/ para bater nos pais de outros meninos em frente aos outros meninos”, lia-se nos primeiros versos. “Nunca dês bastonadas a um preto/ senão vão achar que és racista. Se deres bastonadas a um branco estás apenas a ser polícia”. Quando for grande, de Gisela Casimiro, foi o poema que motivou um processo judicial, que acabou arquivado, não sem antes abrir um importante debate sobre o racismo nas forças policiais e a liberdade de expressão e artística — debate que se repetiria este ano a propósito de um cartoon.

Gisela tem bem presente o episódio. Ainda se lembra de quem lhe disse como era ridículo, como o processo “não ia dar em nada”, como seria só mais uma polémica perdida na espuma dos dias. “Faz-me pensar, ironicamente, como seria se fosse o poema de uma pessoa branca a ser censurada. Se isso não teria sido levado mais a sério, se ainda continuaria a ser ridículo, se as pessoas teriam encolhido os ombros, se não teriam dado importância.”

Aos 39 anos, a escritora, poeta e dramaturga tem dois livros de poesia: Erosão (2018) e Giz (2023), ambos publicados pela editora Urutau. É autora do texto e dramaturgia de Casa com Árvores Dentro, espetáculo encenado por Cláudia Semedo e estreado no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, e deu apoio à dramaturgia do espetáculo Blackface, de Marco Mendonça, que este ano esteve em cena no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa.

