A fila começa na porta do edifício, estende-se pelo átrio, ocupa as escadas, o piso inferior. Há jovens sentados no chão, outros de pé alternando o peso de cada perna para aguentar a espera. Não é o período que antecede o concerto de uma estrela pop. Estamos, em vez disso, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, nas duas horas anteriores à conferência com a filósofa política e ativista brasileira Djamila Ribeiro.

A conversa, inserida na programação do Jardim de Verão Gulbenkian, com curadoria da plataforma Lisboa Criola, acabaria por pôr Djamila Ribeiro (Santos, 1980) a abordar os temas fundamentais da sua obra: o feminismo, o feminismo negro, o ativismo político antirracista, mas também o racismo na academia, a invisibilidade do corpo negro no espaço público, o preconceito com a mulher brasileira em Portugal, a importância de um movimento educador.

Em entrevista ao Observador, a autora de Lugar de Fala, Pequeno manual antirracista ou Quem tem medo do Feminismo Negro?, considerada pela BBC uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, fala sobre a importância do reconhecimento do racismo estrutural e frisa: “Não tem como discutir classe agora, raça agora e género agora. Os três agem de maneira conjunta”.

