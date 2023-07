Se os dados ganharam a expressão de ‘novo petróleo’, a inteligência artificial (IA) bem pode ser a próxima ‘corrida ao ouro’. O tiro de partida foi dado há já alguns anos, mas o lançamento do ChatGPT, pelas mãos da OpenAI, imprimiu velocidade a uma prova com contornos de maratona. Há muito que se falava nas potencialidades da IA, mas as atenções viraram-se para uma vertente em particular, a generativa, que consegue criar um leque alargado de dados, como imagens, vídeos, áudio, texto ou até modelos 3D. E foi tornada acessível ao público.

O ChatGPT enquadra-se nessa categoria. A OpenAI não foi a primeira a trabalhar num grande modelo de linguagem (large language model, LLM, em inglês), mas foi quem conseguiu pôr milhões de pessoas a interagir com um modelo de IA da noite para o dia. É o chamado “momento iPhone” desta tecnologia – quando algo se torna tão familiar e de uso facilitado que é facilmente reconhecido pela generalidade das pessoas. A empresa de Sam Altman, que tem na Microsoft um parceiro e investidor de peso, passou a estar nas bocas do mundo e também a ter um alvo nas costas. A Google, que trabalha há anos na área da IA, teve de responder rapidamente ao desafio e apresentou um rival para o ChatGPT, o Bard.

