Nas 1108 páginas O Mundo Livre há lugar para John Cage e para os Beatles, para os filmes da Nouvelle Vague e para os blockbusters de Hollywood, para o primeiro livro de poesia de Wallace Stevens, cuja primeira edição vendeu uma centena de exemplares no período de um ano, e para romances pulp de atmosfera sórdida que venderam milhões de exemplares, para os ensaios sobre literatura de Lionel Trilling e para bandas desenhadas com “raparigas semidespidas em todas as posições a serem marcadas, queimadas, presas, atadas a rodas, cegadas, pressionadas entre espetos [e] atiradas às cobras e animais selvagens”.

Esboçar uma panorâmica das artes e ideias no mundo ocidental durante os anos da Guerra Fria é uma tarefa intimidante, mas se há alguém habilitado para a levar a bom porto é Louis Menand (n.1952), professor de Inglês em Harvard, um dos mais destacados colaboradores da The New Yorker (a que está vinculado há mais de três décadas) e vencedor do Prémio Pulitzer com The Metaphysical Club: A story of ideas in America (2001), uma obra centrada nos pensadores que mais contribuíram para a filosofia política americana no período pós-Guerra Civil (nomeadamente Charles Sanders Peirce, William James e Oliver Wendell Holmes).

Em The Free World: Art and thought in the Cold War (2021), Menand retoma a abordagem, que usara em The Metaphysical Club, de mergulhar o leitor no espírito de um período histórico através da vida e obra das suas figuras mais destacadas, e aplica-a a um tema bem mais vasto e multifacetado e a um período histórico mais dilatado. O livro chegou a Portugal pela mão da Elsinore com o título O Mundo Livre: Arte e pensamento na Guerra Fria, com tradução de Paulo Tavares e Sara M. Felício, numa iniciativa que é de saudar, até porque, contrariando a antiga tendência da edição portuguesa para traduzir obras relevantes com décadas de desfasamento em relação ao “mundo civilizado”, nenhum editor francês, espanhol, alemão ou italiano se abalançou ainda a tal empresa.

