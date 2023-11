Passava mais de uma hora desde o início do discurso de Pedro Sánchez, quando se ouviu finalmente a palavra “amnistia”. O atual chefe de governo espanhol, que espera ser reeleito, já tinha antes disso abordado o perigo que representa a extrema-direita e tinha apresentado o seu programa eleitoral. E até brincou com a situação: “Todos estavam à espera desta parte deste discurso”. Defendendo a lei da amnistia e sublinhando que pode trazer um “perdão” e uma “reconciliação” na sociedade espanhola, Pedro Sánchez acabou por não agradar ao Junts per Catalunya, apesar do tom pacificador.

O partido da Carles Puigdemont, o último a intervir na primeira sessão do debate da investidura de Pedro Sánchez, deixou no ar uma “surpresa” para esta quinta-feira. A porta-voz do Junts per Cataluyna, Miriam Nogueras, acusou o socialista de não ser “corajoso”. “Não se atreveu a abordar o problema catalão de forma direta. É tempo de deixar esconder o problema, está disposto a fazê-lo?”, questionou a deputada, exigindo uma clarificação: se o chefe do governo apoia o “pagamento da dívida da Catalunha e o direito ao referendo e a autodeterminação” da região. Caso contrário, o partido catalão é taxativo e assegura que não “apoiará nenhuma iniciativa deste futuro governo”.

Contrariamente ao Junts, cuja posição não é clara mesmo tendo sido assinado um acordo com o PSOE, o Sumar e a Esquerda Republicana Catalã (ERC) mantiveram-se ao lado de Pedro Sánchez. Em contrapartida, os partidos de direita usaram uma retórica mais agressiva — e o VOX chegou a abandonar o plenário após o discurso do líder, Santiago Abascal.

