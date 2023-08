“A imitação é uma das melhores formas de elogio.” A Iniciativa Liberal não está preocupada com o efeito que a renovada aposta do PSD na redução do IRS, que marcou a agenda política e mediática dos últimos dias, pode ter no eleitorado do partido. Para os liberais, a falta de arrojo das medidas propostas por Luís Montenegro tenderá a virar-se contra os sociais-democratas e a tornar evidente, argumentam, que só existe um verdadeiro partido apostado em reduzir de facto os impostos. Quando chegar o momento, o apelo ao voto útil à direita, que o PSD ensaiou sem grande cerimónia esta semana, não terá particularmente impacto na Iniciativa Liberal.

“A proposta da IL é ambiciosa, com riscos, certamente, mas tem vontade e espírito reformista. As propostas do PS e do PSD são propostazinhas, pequenas reformas e que não vão dar o abanão que o país precisa”, argumenta Mário Amorim Lopes, membro da Comissão Executiva do partido. Se o objetivo do PSD era apelar ao voto útil, continua, essa intenção saiu “defraudada” pela “falta de ambição” da proposta.

André Abrantes Amaral, também da Comissão Executiva da IL, concorda. “O PSD acordou tarde. Se tivesse aceitado a redução de impostos que a IL apresentou esta discussão tinha sido feita mais cedo e possivelmente não só o discurso político seria mais abrangente como a pressão política feita ao Governo teria sido maior”. O que o leva a concluir que “o eleitorado não se deixará levar” pelas propostas do PSD. “Quem quer uma redução de impostos é na IL que a encontra”, insiste.

