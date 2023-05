Um almoço com direito a fotografia que é muito mais do que um almoço e uma fotografia. Menos de 24 horas depois de António Costa ter afrontado diretamente Marcelo Rebelo de Sousa, abrindo uma crise institucional sem precedentes, Luís Montenegro e Rui Rocha fizeram questão de almoçar juntos, posar para a fotografia e, mais relevante ainda, publicitar esse encontro nos jornais. O objetivo foi um: dar um sinal a Marcelo Rebelo de Sousa de que os dois estão prontos para assumir responsabilidades governativas e deixar claro que o Chega está (literal e figurativamente) fora da mesa das negociações. Para já, pelo menos.

Entre os dois partidos não existe, nem vai existir, qualquer articulação formal até às eleições — independentemente de serem ou não antecipadas. Muito menos qualquer tipo de coligação pré-eleitoral. Mas existe a convicção de que é importante manter todos os canais abertos e a perceção de que o ambiente entre os dois partidos mudou definitivamente. O desgaste do Governo, refletido nas sondagens, acelerou o processo de convergência e a certeza de que é preciso abrir todas as portas para o dia seguinte às eleições. O almoço e a fotografia de Luís Montenegro e Rui Rocha serviu para isso mesmo: o centro-direita está a organizar-se para chegar ao poder.

Fontes dos dois partidos garantem ao Observador que a foto e o almoço não foram uma encenação, embora o momento escolhido para o efeito e a divulgação da imagem não sejam inocentes — um dia depois da declaração de Costa, horas depois da conferência de imprensa de Montenegro e no mesmo dia em que Rui Rocha dava uma entrevista à SIC e celebrava os cem primeiros dias à frente do partido. Existe, mesmo assim, a constatação de que o futuro político do país pode passar de facto por um governo de centro-direita com PSD e IL. Isto não significa que os dois partidos tenham abdicado de concorrer entre si. Mas, nesta fase da maratona eleitoral, convém mostrar que o cimento do adversário comum – o PS – é muito mais sólido do que as diferenças que os separam.

