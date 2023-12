Depois de Bloco de Esquerda e Pedro Nuno Santos terem defendido as vantagens de um acordo escrito que suporte uma eventual geringonça, João Oliveira considera esse tipo de documento inútil, lembrando que os de 2015 se esgotaram rapidamente. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP explica que o partido vai sempre viabilizar um programa de governo à esquerda, mas não está disponível para uma geringonça nos moldes que existiu entre 2015 e 2019. Ou seja: o PCP negociará com um eventual governo do PS, caso a caso.

O já anunciado cabeça de lista do PCP às Europeias diz ainda que Pedro Nuno Santos não é nenhum “Messias Salvador” que vá “rasgar com o histórico” do PS. É, por isso, indiferente para o PCP quem é o líder socialista. João Oliveira garante, por isso, que “a circunstância de 2015” que levou a uma geringonça naqueles moldes “é muito difícil voltar a repetir-se”. Sobre o PCP apoiar uma candidatura abrangente à esquerda nas presidenciais (abdicando do candidato próprio), João Oliveira diz que dependerá do momento, mas lembrou o apoio a Salgado Zenha em 1986.

[Ouça aqui o episódio da Vichyssoise com João Oliveira na íntegra:]

