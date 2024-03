Legislativas 2024. Um Governo minoritário e um braço de ferro na oposição

A noite eleitoral de 10 de Março de 2024 tem um ponto em comum com a noite eleitoral de 30 de Janeiro de 2022. Em ambos os casos, os resultados dos principais partidos foram diferentes daquilo que se previa (ou, pelo menos, difíceis de prever). Se a noite eleitoral de 2022 trouxe uma inesperada maioria absoluta do PS, a noite eleitoral de 2024 trouxe uma tímida vitória para a AD.

As eleições legislativas de 2024 ficam marcadas por três aspetos fundamentais que, em si mesmos, oferecem pistas para a compreensão dos resultados eleitorais. Em primeiro lugar, o declínio da abstenção eleitoral (33,77%). Desde 1995 que a percentagem de eleitores que optava por não votar não era tão baixa e nunca em toda a democracia portuguesa tinham sido contados tantos votos (número absoluto). Muito embora os valores de participação eleitorais estejam longe daqueles que se verificaram nos anos subsequentes ao 25 de Abril de 1974, esta eleição legislativa inverteu uma tendência acentuada e constante de aumento da abstenção eleitoral.

Em segundo lugar, esta eleição mostra uma clara inflexão à direita. No seu conjunto, os partidos à direita conseguiram arrecadar 54,7% dos votos (ainda sem incluir os votos dos círculos da Europa e de fora da Europa). É necessário recuar à maioria absoluta de Cavaco, em 1991, para ver níveis tão expressivos de apoio eleitoral à direita. Este movimento é, de resto, natural dado o desgaste dos governos de esquerda dos últimos 8 anos. Contudo, ao contrário do que sucedera no passado, esta viragem do eleitorado não aconteceu de forma coesa nos partidos tradicionais da direita. Embora a AD tenha conseguido um melhor resultado eleitoral que o PSD nas eleições legislativas de 2022, esta tendência ocorreu às custas de um aumento meteórico de votos no Chega, que se afigura como a terceira força política em Portugal. Este partido, que entrou para a Assembleia da República em 2019 com um deputado, elege este ano 48 membros para a sua bancada parlamentar.

Em terceiro lugar, há uma clara reordenação do sistema partidário português que segue a tendência europeia de surgimento de novos partidos e de estabelecimento de novas dinâmicas interpartidárias. Aos dois grandes partidos de centro (PSD e PS) e aos dois partidos de esquerda (BE e CDU) juntam-se agora um partido de direita radical (Chega), uma nova direita liberal (IL) e uma nova esquerda europeísta e ecologista (Livre). Em específico, consolida-se uma alteração fundamental do sistema partidário a sul do Tejo. Onde antes tínhamos um Alentejo fortemente ligado ao PS e ao PCP, agora vemos o Chega a surgir como segundo partido mais votado na região. No Algarve, o Chega aparece como o partido mais votado. Olhando para o panorama nacional, temos uma esquerda centrada no PS, e uma direita dividida geograficamente, centrada no PSD no Norte, e no Chega no sul.

AD – A vitória tangencial

A Aliança Democrática venceu as eleições legislativas de 2024 com 29,5% dos votos que se traduziram em 79 mandatos (estes dados incorporam os resultados da coligação PSD + CDS na Madeira) — ver figuras abaixo. Este resultado mostra uma aparente estabilidade no apoio eleitoral ao principal partido da coligação, que pode ser entendida de duas formas: pela positiva e pela negativa. Por um lado, o resultado da AD foi conseguido num contexto muitíssimo difícil, tendo em conta a ascendência brutal do Chega, contra o qual fez um apelo sistemático de voto estratégico durante toda a campanha. Por outro, a vitória da AD é agridoce porque o bloco da alternância política em Portugal não conseguiu capitalizar politicamente a queda do anterior governo através de um escândalo de corrupção envolvendo figuras gradas da elite socialista. Ao mesmo tempo, o descontentamento claro em componentes estruturais do país, como a habitação, a educação e a saúde, temas caros ao PS e que deveriam levar a uma forte penalização do incumbente, não se traduziu em votos na AD.