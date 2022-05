Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Leitão Amaro já apoiou Rui Rio, Luís Montenegro e Paulo Rangel em eleições internas do PSD. Agora, volta agora a dar a mão ao ex-líder da bancada parlamentar do PSD, que vai a votos contra Jorge Moreira da Silva. O antigo secretário de Estado de Pedro Passos Coelho não encontra uma comparação entre as atuais eleições internas e as últimas, em que Rui Rio, contra todas as previsões e sondagens, derrotou Paulo Rangel e se manteve à frente da liderança do PSD e, por essa razão, está crente numa vitória. Aos olhos do social-democrata “quase nada na receita da vitória de Rui Rio se repete”.

Para Leitão Amaro, o “foco” do PSD tem de ser recentrado: ser oposição e alternativa ao PS tem de voltar a estar no topo das prioridades. O social-democrata considera que não tem sido assim nos últimos anos, com RIo. Certo de que o PSD está a viver no “milénio passado”, o ex-governante faz um “balanço muito mau” da presidência de Rui Rio, acusando o ainda líder social-democrata de não ter sido capaz de representar a alternativa ao socialismo que os portugueses procuraram.

