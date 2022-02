Líder da Claranet Portugal: "Há empresas com muita visibilidade que foram atacadas e não tiveram o relevo da Vodafone ou da Impresa"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Miguel Ferreira está à frente da Claranet Portugal, uma das principais empresas de serviços na cloud e de cibersegurança no país. Tem um “portefólio” vasto, tanto de clientes como de produtos. Por isso, assume que já ajudou organizações nacionais de relevo a pagar resgates e recuperar ficheiros após ataques informáticos nefastos. Apesar de os últimos grandes alvos de ciberatacantes serem seus clientes — os grupos Impresa, Cofina, Germano de Sousa e Vodafone –, diz que não esteve envolvido nestes processos. Porém, não ficou surpreendido em nenhum dos casos: este tipo de ataques são hoje normais, diz.

Em entrevista ao Observador, o presidente executivo da tecnológica assume que o ataque à Vodafone Portugal, o que teve as principais consequências devido à importância das telecomunicações para o país, pode ter tido origem em algo maior. O que é que aconteceu exatamente? Isso pode nunca ser revelado, da mesma forma que outros ciberataques acontecem e nunca se tornam públicos.

O ataque à Vodafone voltou a pôr na ordem do dia a preocupação com cibersegurança. Mas ainda não sabemos o que aconteceu. Tem alguma teoria em relação às motivações?

No caso em particular tenho algumas ideias, mas não participámos diretamente no processo em si, portanto é tudo especulação sobre aquilo que temos visto, sobretudo nos órgãos de comunicação social e nos meios mais especializados. A verdade é que os ciberataques não são uma coisa recente. Desde há dois anos que apoiamos alguns dos nossos clientes – e estamos a falar de empresas com marcas conhecidas em Portugal — a recuperarem de ciberataques. A diferença destes últimos que conhecemos — Cofina, Impresa e Vodafone Portugal — tem a ver com o facto de serem órgãos de comunicação social e um operador de comunicações com uma abrangência e com um conhecimento maior junto do público. Têm tido mais visibilidade mas não é algo de novo.

E o que é que acontece tipicamente? Há dois, três tipos de ataques mais comuns: um que já vem de há vários anos que é o chamado denial of service. Ou seja, através de um envio massivo de informação tenta-se bloquear os serviços online de uma empresa. Estes ataques têm sido cada vez mais fáceis de mitigar e é menos comum sabermos o impacto que têm. Os mais frequente costumam ser outros dois tipos de ataques. Um com o propósito de destruir informação ou a capacidade da empresa prestar serviços, que é o que aparentemente terá sido o caso da Vodafone. Não houve nenhum pedido, tanto quanto é do conhecimento público, de resgate. Houve sim uma intenção clara de prejudicar o serviço que a empresa prestava.

Diz isto por a Claranet ter essa informação ou apenas com base no que tem vindo a público?

Não temos qualquer conhecimento deste caso em particular. Como referi, não participámos neste processo, é apenas com base naquilo que tem vindo a público. Quando há pedidos de resgate, na maior parte dos casos, eles não são conhecidos, portanto, as empresas tentam conter essa informação. Já participámos em vários processos deste tipo, e, tipicamente, não se cede à exigência dos atacantes, ou seja, não se paga o resgate, e tentasse recuperar a operacionalidade e a informação. Portanto, os ataques de ransomware, em que uma parte da informação é encriptada e só através do pagamento de um resgate se consegue aceder novamente à informação, são cada vez mais comuns. Repito, não tenho conhecimento particular do caso, mas não me parece ter sido a situação da Vodafone porque aquilo que estava em causa era a operacionalidade da rede que ficou sem serviços de voz e dados durante algum tempo.

Houve várias teorias que surgiram. Houve até quem falasse de um ataque do Estado russo…

Sim, surgiu essa teoria. Não conseguimos confirmar. Também surgiu uma outra, que haverá um hacker russo — portanto não o Estado — que, na dark web, tentou vender o acesso a um operador de comunicações português. Especula-se que essa operadora terá sido a Vodafone. Pode haver uma intenção de vender o acesso que foi conseguido através de meios ilegais a outros criminosos. Na dark web surgiu uma mensagem relacionada com um operador de telecomunicações português e especula-se que possa ter sido uma das motivações. Mas não sabemos. E desconfio que a própria empresa não saberá. A primeira preocupação foi repor a operacionalidade dos serviços, o que terá sido já conseguido, a segunda será proteger contra eventuais novos ataques similares, e uma terceira será descobrir quem esteve na origem deste ataque, o que é um processo que demora várias semanas e pode até não ter uma conclusão com sucesso.