José Manuel Fernandes, eurodeputado eleito pelo PSD, defende que os sociais-democratas não vão perder eurodeputados para o Chega e não tem dúvidas: o partido liderado por Luís Montenegro vai vencer as próximas eleições europeias, em maio de 2024. E para o líder da delegação do PSD no Parlamento Europeu, o conceito de vitória é claro: maior percentagem de votos e aumento de eurodeputados.

Numa entrevista ao Observador, feita no Parlamento Europeu, a convite da representação portuguesa da Comissão Europeia, José Manuel Fernandes afasta, mesmo assim, a necessidade de Montenegro se demitir caso o resultado nas europeias venha a ser negativo. E ainda que não aponte nomes para a corrida de 2024, também não se põe de fora: “Sem falsas modéstias”, o social-democrata chega mesmo a destacar o currículo que tem na Europa.

Quanto aos fundos europeus, o eurodeputado acompanha a crítica do líder do partido sobre a “campanha com dinheiros públicos” que António Costa está a fazer para granjear simpatia dos portugueses. “Não é normal é andar constantemente a inaugurar placas sem obra física em andamento”, diz.

Ainda no plano nacional, depois de um fim de semana em que André Ventura e demais dirigentes do Chega aproveitaram a Convenção para exigir pastas ministeriais, e numa altura em que a direção social-democrata continua a manter o tabu sobre possíveis alianças, José Manuel Fernandes é taxativo: o PSD não deve fazer “nenhum tipo de acordo” com o Chega.

