Medicamentos biossimilares: uma solução mais económica, eficaz e segura

Também designados de “medicamentos biológicos similares”, os medicamentos biossimilares têm uma composição similar à da substância ativa biológica já aprovada e que tem como objetivo disponibilizar uma resposta terapêutica às mesmas doenças que os medicamentos biológicos originais, os medicamentos “de referência”.

Os biossimilares só podem surgir no mercado depois do seu medicamento de referência perder a sua patente, e para que a sua comercialização seja aprovada, a sua produção deverá assegurar a biossimilaridade dos dois medicamentos, ou seja, terá de apresentar um perfil de qualidade, segurança e eficácia idêntico ao medicamento de referência.

Atualmente, um dos medicamentos biossimilares comercializados na União Europeia são os medicamentos inibidores do Fator de Necrose Tumoral (anti-TNF’s), uma substância causadora de doenças inflamatórias, como a artrite reumatóide, a doença inflamatória intestinal, a espondilite anquilosante e a psoríase.

Segurança e eficácia semelhantes

Para serem comercializados em Portugal, ou em qualquer outro estado membro da União Europeia, os medicamentos biossimilares têm de respeitar uma série de critérios e passar por vários processos de avaliação. Primeiro, têm de ser aprovados pela Comissão Europeia, através da chamada “Autorização de Introdução no Mercado”, mas antes as empresas farmacêuticas têm de submeter estes medicamentos a uma avaliação do comité científico da Agência Europeia do Medicamento. E é com base no parecer desta entidade que a Comissão Europeia toma a sua decisão.

De acordo com José Pereira da Silva, diretor do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, “o sistema de aprovação de biossimilares da Agência Europeia do Medicamento oferece uma garantia sólida de que cada um destes medicamentos é equivalente ao original, quer nas suas características físicas e químicas, quer nos seus efeitos biológicos em laboratório e nos seus efeitos desejáveis e indesejáveis, em doentes com as mesmas patologias”. O especialista ressalva ainda que em causa estão “moléculas tão grandes e complexas que não seria rigoroso afirmar que são ‘iguais’”. Contudo, assegura que “nos medicamentos biossimilares aprovados nunca foi demonstrada qualquer diferença relevante em relação aos originais”.

Uma solução com benefícios para os doentes (e não só)

As vantagens da utilização destes medicamentos são várias, quer para os doentes, quer para o Sistema Nacional de Saúde, já que a utilização destes medicamentos, de valor mais reduzido, diminui os encargos hospitalares, garantindo uma maior sustentabilidade financeira do sistema. Também os doentes ficam a ganhar com a prescrição destes medicamentos que, ao apresentarem um valor reduzido, comparativamente com os originários, podem ter um acesso mais fácil às terapêuticas biológicas, com semelhante segurança, qualidade e eficácia.