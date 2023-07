“Não gosto de estar internado. Não faço lá nada, estou só a olhar para a parede. Prefiro vir para casa. Faço mais ou menos o mesmo, mas aqui posso fumar.” Nuno [nome fictício] tem 27 anos, olhos doces, voz baixa. É artista e tem ar disso. Pinta e faz música. Ultimamente não muito porque se sente “vazio, a cabeça parada”. Há umas semanas, tomou mais comprimidos do que a conta. “A minha ideia era ficar a dormir.” A mãe ligou para as enfermeiras da Equipa Comunitária de Saúde Mental do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) e levou-o ao Hospital de Tomar, onde ficou uma semana internado. Não é o primeiro internamento. Um episódio psicótico este ano já o tinha levado ao hospital e neste momento está a atravessar um período depressivo. O suicídio é um risco e tem-lhe andado na cabeça.

Seguido desde janeiro pela Equipa Comunitária de Saúde Mental da População Adulta do CHMT, é o terceiro doente visitado no dia em que a reportagem do Observador acompanha o trabalho no terreno deste grupo, criado em maio de 2021 e que já valeu ao Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo o primeiro prémio da Bolsa Psiquiatria: Intervenção Comunitária em Saúde Mental, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental.

Um dia que começou às nove da manhã, no Hospital de Tomar, uma das três unidades que integram o Centro Hospitalar do Médio Tejo (além dos hospitais de Abrantes e de Torres Novas). É lá que semanalmente toda a equipa se reúne para discutir os casos e planear o trabalho, desenvolvido no Centro de Saúde de Ourém e em todo o concelho, que tem uma população de cerca de 45 mil pessoas e abrange uma área de aproximadamente quatrocentos quilómetros quadrados.

