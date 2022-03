Mieloma múltiplo: a esperança é cada vez mais real

Mas a principal causa de mortalidade associada ao mieloma múltiplo prende-se com as infeções, pois “há sempre o problema da deficiente imunidade”, sublinha o clínico, uma vez que a produção dos anticorpos normais está diminuída. “Como as células doentes são as que produzem os anticorpos e os tratamentos também atuam na diminuição de células do sistema imunitário, é habitual que as infeções possam dominar o quadro clínico do mieloma”, justifica. Desta forma, como facilmente se percebe, a covid-19 tem vindo a constituir um importante desafio na gestão deste tipo de cancro, embora com muitos desfechos positivos: “Os doentes com mieloma não produzem eficientemente anticorpos, mesmo quando vacinados, mas é certo que se todos perdemos doentes com a covid-19, também já vimos muitos casos de resistência e recuperação. Os nossos colegas que têm tratado a covid-19 são inexcedíveis, estou-lhes gratíssimo.”

Tratamentos garantem esperança

Embora o mieloma não seja ainda curável, a verdade é que “há doentes com vidas longas e boa qualidade de vida, desde que tratados de acordo com os melhores tratamentos disponíveis”, afirma o hematologista. Com efeito, o panorama que se vive atualmente é bastante esperançoso, graças às terapêuticas disponíveis, como explica: “Há quase 40 anos, quando me comecei a interessar por esta doença, os casos mais graves nunca sobreviviam para lá dos 18 meses e essa marca era excecional. Hoje, é raro que um doente não obtenha uma resposta inicial e há métodos terapêuticos que permitem a manutenção dessa resposta, muitas vezes completa. A doença quase desaparece.” Mas não só a eficácia da medicação tem vindo a aumentar, como também “os efeitos secundários dos tratamentos têm vindo a diminuir”, o que é de extrema relevância para um doente oncológico.