Motor do rioísmo demora a aquecer e complica contas a Moreira da Silva

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As contas complicaram-se e o que antes era já uma missão difícil tornou-se agora uma tarefa hercúlea. Jorge Moreira da Silva partia para a corrida à liderança do PSD teoricamente atrás de Luís Montenegro e os desenvolvimentos dos últimos dias vieram cavar ainda mais esse fosso.

Na Madeira, até Alberto João Jardim, um dos mais ferozes críticos de Montenegro, se juntou à causa. Nos Açores, o quase sempre discreto José Manuel Bolieiro desfez-se em elogios ao antigo líder parlamentar. Em Viana do Castelo, Bragança, Castelo Branco, Vila Real, Guarda, territórios que também ajudaram a alimentar as vitórias eleitorais de Rui Rio, os sinais não são brilhantes.

Depois há o rioísmo em si: Carlos Eduardo Reis, muito influente na nuclear da região de Barcelos, e por arrasto em todo o distrito de Braga, juntou-se oficialmente à equipa como diretor de campanha e está agora a tentar atar as pontas soltas. Salvador Malheiro, um dos grandes artífices das três vitórias internas de Rio, continua agarrado ao telefone, mas não ainda com o fulgor de outras disputas eleitorais. João Montenegro, figura discreta e um dos que melhor conhece o partido, está no terreno, mas falta uma rede de apoio maior para trabalhar o aparelho social-democrata.

E, de entre todos, falta e vai faltar uma peça nuclear do universo deste universo: José Silvano, um dos garantes da vitória de Rui Rio pelos quilómetros que fez nas últimas diretas e pelas horas de negociações com estruturas e líderes distritais e concelhios.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ainda secretário-geral do PSD – um dos homens em que Rio mais confia – já fez saber aos mais próximos que não vai ajudar a candidatura de Jorge Moreira da Silva e que pretende estar equidistante nesta campanha interna.

Esta brecha deixa a máquina do rioísmo, a base de Jorge Moreira da Silva para assaltar a liderança do PSD, muito mais deslaçada. No entanto, a equipa do antigo ministro do Ambiente não entra em desesperos, até porque sempre reconheceu que o atraso com que partiu para estas eleições ia ser um obstáculo — um obstáculo, mas contornável.

Os contactos com as estruturas e com os homens do terreno vão-se intensificar nos próximos dias e as dificuldades sentidas não fogem muito ao guião pensado antes do arranque da candidatura. Os danos estão relativamente controlados. Mas existe a noção de que o caminho para a vitória é muito sinuoso, para dizer o mínimo. E para um resultado na casa dos 35-40%, que não envergonharia ninguém, começa a ficar cada vez mais estreito.