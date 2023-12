A primeira empresa com ADN português a alcançar o estatuto de unicórnio — quando atingiu uma avaliação superior a mil milhões de dólares — teve uma queda aparatosa. Os rumores de que estaria a estudar uma saída da bolsa de Nova Iorque, o cancelamento, em cima da hora, da apresentação das contas do terceiro trimestre do ano e as mais de duas semanas de silêncio que se seguiram faziam antever que a Farfetch poderia estar em apuros. O resgate da plataforma de moda de luxo de José Neves chegou pelas mãos da sul-coreana Coupang (e dos 500 milhões de dólares que disse que pretende injetar).

Os capítulos da novela Farfetch, que se tem vindo a desenrolar ao longo das últimas semanas, não são muito diferentes dos de outras empresas internacionais que outrora foram consideradas unicórnios. Fora da indústria da moda e em áreas como a construção de casas modulares ou o aluguer de espaços de cowork também há firmas que perderam as asas e o estatuto de animal mítico, bem como a reputação que conseguiram a alcançar.

A WeWork chegou a ser considerada uma das startups mais valiosas dos Estados Unidos. No passado mês de novembro declarou falência nesse país e no Canadá. No entender de Erik Gordon, professor de gestão na Universidade de Michigan (EUA), que utiliza esta empresa de aluguer de espaços de trabalho partilhados como caso de estudo nas suas aulas, os “antigos unicórnios que estão a fechar portas ou a pedir proteção contra a falência, um pouco por todo o mundo, têm algumas características, como terem sido avaliadas como unicórnios com base em ilusões — e não na realidade”.

