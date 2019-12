“Aquilo que o Presidente fez é ainda pior do que aquilo que Richard Nixon fez. A certa altura, Richard Nixon preocupou-se o suficiente com o país para reconhecer que aquilo não podia continuar.” A frase foi dita por Nancy Pelosi, à semelhança de outras ditas por alguns democratas, menos de uma semana antes de a própria anunciar que a liderança democrata na Câmara dos Representantes ia mesmo avançar com a redação de artigos de impeachment contra o Presidente Donald Trump. Isto significa que, ainda antes do Natal, é possível que a Câmara, de maioria democrata, vote pela destituição do Presidente, passando o processo então para um julgamento no Senado.

Se tal vier mesmo a acontecer, como parece provável, não será a primeira vez. Já Andrew Johnson, em 1868, Richard Nixon, em 1974, e Bill Clinton, em 1998, foram alvo de processos de impeachment. Jonhson e Clinton viram mesmo a Câmara dos Representantes votar a favor dos artigos de acusação apresentados. Pelosi, todavia, decidiu fazer a comparação com Nixon porque o escândalo Watergate deixou a marca mais profunda na História da democracia americana: enquanto que Johnson e Clinton foram absolvidos pelo Senado, Nixon não chegou a enfrentar qualquer votação, tendo-se demitido ao perceber que podia mesmo tornar-se o primeiro Presidente formalmente destituído — o que levou a Câmara dos Representantes a encerrar o processo sem tomar qualquer decisão. Em causa estava o seu envolvimento no encobrimento do caso Watergate, em que responsáveis do Partido Republicano tentaram colocar escutas no edifício do Comité Democrata.

Em 1973 e 1974, os Estados Unidos pararam para assistir às audiências na Câmara dos Representantes. Pelo Capitólio foram desfilando várias testemunhas, numa espécie de peça de teatro representada em câmara lenta, perante as próprias câmaras. Richard Nixon foi cozinhando em fogo lento, à medida que as provas apresentadas se acumulavam. Em casa, em frente ao ecrã de televisão, mais e mais norte-americanos começavam a duvidar do caráter do Presidente. A estocada final — a que os norte-americanos chamam, até hoje, de smoking gun (a “arma ainda fumegante”, prova irrefutável) — foi a divulgação, pela própria Casa Branca, de uma conversa do Presidente, que tornava claro o seu envolvimento no caso. A opinião pública virou-se contra Nixon e arrastou consigo muitos republicanos. O Presidente demitiu-se antes sequer de os artigos de impeachment serem votados pela Câmara dos Representantes, colocando um ponto final no caso. “Lamento profundamente quaisquer danos que possa ter causado no decorrer dos eventos que levaram a esta decisão”, afirmou.

E estas não são as únicas semelhanças com o caso que agora põe Trump em causa: em ambas as situações houve uma denúncia anónima vinda de dentro dos serviços de informação, uma testemunha que se virou contra o Presidente e dois homens que desejavam manter-se no cargo mais importante da política norte-americana. Mas, pelo menos por agora, Donald Trump não parece estar à beira da demissão, como aconteceu com Nixon. Porquê?

A acusação. O encobrimento das escutas no edifício Watergate vs. o “favor” pedido ao Presidente da Ucrânia

Quarenta e cinco anos depois, um novo Presidente está perto de ver artigos de impeachment votados contra si, materializando-se uma acusação formal de “altos crimes e outros delitos”. Há semelhanças entre o caso de Nixon e o caso de Trump — que terá pedido ajuda ao Presidente ucraniano para investigar o rival Joe Biden, retendo ajuda financeira e militar já prometida em troca do favor —, que ainda não ganhou um nome tão sonante como Watergate.

“As principais semelhanças estão no tipo de alegações que estão em causa”, explica ao Observador Brian Kalt, professor de Direito da Michigan State University. “Nixon foi acusado de um comportamento corrupto para tentar ser reeleito e essa é uma acusação semelhante à que está a ser feita a Trump.”