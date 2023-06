Quando pensamos nos países nórdicos, pensamos em civilização, estado social, social democracia, índices de felicidade e, paradoxalmente, suicídio. Até aos anos 1990, quando a generalidade dos países escandinavos apostaram em planos de prevenção, as taxas de suicídio eram das mais altas da Europa, com a Finlândia e a Dinamarca à frente, acima dos vinte por cem mil habitantes. Entre os nórdicos, a Noruega sempre teve das taxas mais baixas, tendo atingido o valor mais alto em 1988, com 16.8, cifra que desde então tem vindo a descer, situando-se atualmente nos 11.8, de acordo com a OCDE. Aumentar a informação sobre suicídio e como reconhecer o risco e lidar com ele, facilitar o acesso aos cuidados de saúde mental, estimular a procura de ajuda, restringir os métodos mais utilizados e adaptar as medidas de prevenção aos grupos mais vulneráveis tem sido a estratégia do país, explica Lars Melhum, psiquiatra, investigador e diretor do Centro Nacional para o Estudo e Prevenção do Suicídio da Universidade de Oslo, que há décadas estuda o fenómeno e aconselha o governo sobre as medidas a tomar para o prevenir.

É diretor do Centro Nacional para o Estudo e Prevenção do Suicídio da Noruega. O suicídio é um problema nacional no país?

Não estamos entre os que têm as taxas mais altas na Europa, mas também não somos os que têm a taxa mais baixa, penso que é semelhante à de Portugal [9 por 100 000], cerca de 12 por 100 000 habitantes. O que é muito e o que é pouco depende dos olhos de quem observa, por isso diria que é um grande problema, sobretudo porque são mortes que poderiam ter sido evitadas. Por exemplo entre os jovens, temos muitos anos perdidos de vida. Abaixo dos 25, para rapazes e raparigas, o suicídio é a principal causa de morte. Isso diz alguma coisa sobre como é raro pessoas dessa idade morrerem, quando há paz, quando há bons cuidados de saúde, não há pobreza e as necessidades básicas estão satisfeitas. Ainda assim, no país, menos de 1 por cento morrerá por suicídio.

Em Portugal, as taxas de suicídio são mais elevadas entre os mais velhos. Na Noruega, os mais jovens são o maior problema?

Entre os 15 e os 24 anos, a taxa está ligeiramente abaixo da média e a partir dessa idade a distribuição é relativamente equilibrada. Portanto, a diferença da Noruega em relação a Portugal e a muitos outros países é que não vemos um aumento da taxa de suicídio nos mais velhos, o que é interessante. Também não há uma taxa mais alta nos adolescentes, mas está ao mesmo nível que a dos adultos, o que também é diferente dos outros países, em que a taxa diminui nas faixas etárias mais jovens. Portanto, a nossa linha de variação é muito plana.

