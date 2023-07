A editora Lucerna publicou, neste mês de julho, uma nova edição comentada pelos professores da Ècole de Guerre francesa de O Pensamento e a Guerra, Jean Guitton. A obra clássica do filósofo francês sobre a guerra é composta por uma série de conferências, proferidas sobretudo a partir de 1952, na Ècole Supérieure de Guerre. Nestes textos, Guitton propõe um método de pensamento sintético para compreender o fenómeno da guerra.

“Esta obra, que se tornou um clássico para os militares, mantém ainda hoje toda a sua pertinência”, referiu a editora. “Na verdade, ainda que o contexto tenha mudado nalguns aspetos, os elementos fundamentais da reflexão de Guitton ainda se aplicam ao nosso tempo, designadamente no que diz respeito aos alertas que faz contra as consequências do niilismo, cujos efeitos são hoje evidentes.”

A propósito desta edição, o Observador publica o prefácio de Guitton, escrito em 1969.

