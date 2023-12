[Este é o último de três artigos a pretexto da edição em português, pelas Edições 70, do primeiro de dois volumes com os “Diálogos” do filósofo romano Lucius Annaeus Seneca. Aqui pode ler o primeiro e o segundo]

O filósofo milionário

Um tema recorrente nos escritos de Séneca é o desprezo pela acumulação de bens materiais. Na segunda das Cartas a Lucílio, por exemplo, afirma que “não é o homem que pouco possui que é pobre, mas o homem que ambiciona possuir mais. De que serve a um homem ter o seu cofre e o seu armazém recheados, serem numerosos os seus rebanhos e pingues os seus lucros, se ele cobiça a propriedade do vizinho e faz contas, não aos ganhos pretéritos, mas à expectativa dos ganhos por vir? Perguntas-me quais são os limites adequados para a riqueza? Primeiro, ter o necessário, em segundo lugar, ter o suficiente”.

