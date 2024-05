O candidato-sombra e o candidato na sombra. Tânger assume que precisa de Ventura e pede "cheque cinzento" para o Chega

“Tu jogas à defesa, eu ao ataque.” A estratégia foi definida em segundos para dar início a uma partida de matraquilhos, porém podia ser apenas mais um dia normal na campanha do Chega para as eleições europeias. Apesar de Tânger Corrêa ser o cabeça de lista, é Ventura quem comanda — e mesmo nos momentos em que o candidato não marca presença esse não é motivo de embaraço. Bola para a frente: “Houve um imprevisto, mas está aqui o líder do partido.”

Com o líder do partido à frente da comitiva não há problemas, nem quando os imprevistos acontecem. Mas há perguntas e Ventura preferiu chutar para canto ao dizer que “a campanha não pára mesmo que o candidato tenha debates” e na verdade Tânger Corrêa só tinha tido um imprevisto de saúde que esclareceu logo que chegou à ação da tarde: “Acha que foi uma dissensão com o presidente do partido? Não foi, foi uma capa de um dente que me caiu, que me estava a causar dores terríveis, e que tive de ir arranjar.”

No dia anterior não foi bem assim: o cabeça de lista faltou a um jantar-comício no Algarve para marcar presença no debate a oito na televisão e a campanha seguiu indiferente à ausência — sendo que a data do debate já era conhecida há semanas e mesmo assim o jantar foi ali e àquela hora. Por tradição, os líderes partidários vão-se juntando às ações de campanha durante o período eleitoral, há dias em que estão presentes, outros nem tanto, mas o foco é sempre o mesmo: o candidato. Na caravana do Chega não é assim: Ventura está em todo o lado, não há campanha sem ele, e se Tânger falhar, fica tudo igual: Ventura continua em todo o lado. A estratégia há muito está montada, apenas é seguida à risca.

A insistência no tema chateia o presidente do partido, que não dedica grande tempo ao assunto, e foi preciso o regresso do próprio cabeça de lista para vir dizer o óbvio (aparentemente sem pudores nem ressentimentos): “Quem é a melhor pessoa para fazer campanha? É André Ventura, não tenham dúvidas sobre isso. Em termos mediáticos estou a combater com ex-ministros, com ex-presidentes de partidos e comentadores políticos com perfil mediático alto, o meu perfil mediático é baixo. Qual é o problema de fazer campanha com o partido?”, atirou em jeito de murro na mesa para pôr fim à questão e reconhecendo que a presença de Ventura é fundamental porque “pode não alcançar os objetivos previstos sozinho“.

Na rua, Tânger vai dispensando as atenções e deixando que o presidente faça o seu trabalho, neste caso capitalizar eleitorado. Chega antes de Ventura, deixa o palco e as câmaras para o presidente do partido e segue na segunda linha. À entrada do quartel de Bombeiros de Mourão, esperou o líder do partido mais de meia hora e quando Ventura saiu do carro inverteram-se os papéis. Um a um, o presidente do Chega cumprimenta os bombeiros que ali o esperavam e Tânger atrás. Não se chega à frente nem para a fotografia, simplesmente acaba por se deixar estar e por ver o líder fazer aquela que, por tradição, é a função do candidato. Ventura é mais do que um candidato sombra, é mais uma espécie de candidato-sol que ofusca todos— é impossível brilhar ao seu lado e Tânger está a senti-lo na pele, o que alegadamente não o tem preocupado.