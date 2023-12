A estratégia está bem definida: a saúde mental dos doentes surge no topo das prioridades no “Hospital Amigo dos + Velhos”, o nome do projeto desta unidade. Por norma, os pacientes chegam ao Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, depois de internamentos prolongados e com pouca autonomia, terrenos férteis para que a tristeza e a depressão se instalem. Depois o estado mental é avaliado, acompanhado, cuidado. Se não estão bem, não recuperam bem. E a família é chamada para reuniões, onde se ajustam expetativas e se reduzem níveis de ansiedade. Cuidar da saúde mental em toda a linha é um dos maiores propósitos.

“A perda de autonomia leva a estados depressivos e para trabalharem a parte física têm de estar bem a nível emocional”, diz Inês Gaspar, fisioterapeuta, atenta aos doentes que estão no ginásio. Por norma, pacientes com pouca mobilidade. Um doente desmotivado não tem resultados visíveis, garante. “Os fins de semana terapêuticos são muito importantes na parte física, confrontam-se com dificuldades que vão encontrar em casa, como entrar na banheira, levantar-se do sofá que é baixinho. São essas dificuldades que nos trazem, e que parece que não são nada, que nos vão ajudar a reajustar, se for preciso, os objetivos terapêuticos para aquela pessoa”. Cada um tem as suas expetativas. “Para muitos, não é importante ir ao café ou fazer uma corrida de cem metros, só se querem levantar para ir à casa de banho sozinhos. É importante perceber à entrada o que pretendem com este internamento, se é voltar à hidroginástica, se é ir à aula de pilates, ou só ver a horta.”

É segunda-feira e Maria Manuela Andrade chegou há pouco do fim de semana terapêutico que passou em casa, em Quiaios (Figueira da Foz). O marido e a sobrinha deixaram-na no Hospital de Cantanhede, onde recupera de um Acidente Vascular Cerebral, depois de 15 dias internada no Hospital da Figueira da Foz. Não foi fácil. A tensão arterial começou a subir, chegou aos 17,3 a máxima, aos 13,5 a mínima, as duas quase coladas, não queria acreditar. “Fiquei mais do que assustada”, admite. Sentiu o braço esquerdo a perder força, ligou para o 112, respondeu ao que lhe perguntaram, a ambulância chegou, viu a vida andar para trás. Lado esquerdo do corpo afetado, o braço e a perna, a angústia a roer por dentro.

