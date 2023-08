O outro lado da segurança automóvel

Todos conhecemos os riscos que andar na estrada acarreta. Seja enquanto peões, condutores de automóvel ou mesmo para quem se desloca de bicicleta ou trotinete. A estrada é cada vez mais partilhada. Importa, por isso, respeitar cada utilizador, dando-lhe a segurança necessária para as suas viagens.

Contudo, mesmo tendo consciência de que na estrada se deve estar com atenção redobrada, nem todos os utilizadores o fazem, o que se reflete nos números de acidentes de viação. Só em Portugal, em 2022, houve 32 788 acidentes rodoviários, segundo dados da Pordata.

Ciente destes números, não só em Portugal, mas no resto do mundo, a Renault criou o programa Human First — safety by Renault, com o qual se compromete a melhorar a segurança de condutores, passageiros e outros utilizadores da estrada, tendo como grande aliado a tecnologia.

Estivemos à conversa com o Ricardo Lopes, Managing Director da Renault Portugal, para saber mais sobre o Human First Program e quais são os objetivos da marca para os próximos anos.

Human First: uma preocupação com todos

Pensar na Renault é pensar em carros. Mas a abordagem da marca vai além de projetar automóveis seguros. A Renault pretende proteger todos os utentes da estrada, e não apenas os condutores, sobretudo quando vivemos numa altura em que as soluções alternativas de transporte ganham popularidade, e as pessoas alternam entre caminhar, deslocar-se de bicicleta ou trotinete e partilhar transporte.

Para a Renault, o tema da segurança não é novidade. Desde 1970, a marca registou mais de 2 mil patentes de segurança. Mas este ano (2023), foi mais além, ao criar o Human First . Para o desenvolver, a Renault contou com a colaboração de engenheiros, peritos em segurança, gestores de produto, do Laboratoire d’Accidentologie et de Biomécanique (LAB — Laboratório de Sinistralidade e Biomecânica) e de bombeiros, para que os contributos de todos pudessem levar a Renault a destacar-se no que à segurança diz respeito, em relação a todos os utentes da estrada.

Assim, o Human First Programme foca-se em três áreas principais relacionadas com a segurança:

Prevenção de acidentes através do desenvolvimento de sistemas avançados de ajuda à condução (ADAS — advanced driver-assistance systems) e equipamentos de segurança: Mais de 36 ADAS e 60 equipamentos de segurança são usados nos automóveis Renault, de modo a auxiliar na prevenção e redução da gravidade de colisões e lesões; Gestão mais eficaz dos acidentes rodoviários através de uma parceria única com bombeiros de todo o mundo: Mais de 5 mil bombeiros receberam treino, e a Renault criou ainda serviços específicos para auxiliar os socorristas a trabalhar com maior eficiência; Redução do número de acidentes através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (R&D), e criando tecnologias para as viaturas, como o Safety Score e o Safety Coach, assim como serviços conectados.

Em suma, o Human First Programme tem apenas um único objetivo: aumentar, de dia para dia, a segurança de todos os utentes da estrada.

Renault e bombeiros sapadores: uma parceria segura

O que é que a Renault e os bombeiros têm em comum? Ambos zelam pela vida das pessoas. No âmbito do programa Human First, a Renault formou mais de 5 mil bombeiros, em 17 países, para que estes profissionais possam ganhar tempo, com total segurança, nas suas intervenções em carros Renault, havendo, assim, uma maior probabilidade de salvar mais vidas.

Com esta formação, os bombeiros adquiriram um maior conhecimento dos veículos Renault de nova geração. E não apenas de forma teórica; as formações tiveram também uma componente prática, com a marca a ceder viaturas para que fossem simulados casos reais em diferentes condições: incêndio, desencarceramento e salvamento debaixo de água. Só assim, os bombeiros podiam ter a real percepção e prepararem-se devidamente para caso de incidentes.

Mas esta parceria entre a Renault e os bombeiros não se fica pelas formações. Recentemente, a marca colocou nos para-brisas dianteiros e traseiros dos seus novos veículos um QR Code — o QRescue —, que permite que os bombeiros acedam imediatamente à ficha técnica do veículo acidentado, específica para os resgates.

Além do QRescue, todos os veículos elétricos da Renault contam ainda com o interruptor SD Switch, que permite desligar imediatamente a bateria da rede elétrica de alta tensão. E na gama E-Tech, os bombeiros podem ainda contar com o precioso auxílio do Fireman Access, que permite que, em caso de propagação do fogo até à bateria, os bombeiros dirijam o jato da lança diretamente para o centro da bateria. Resultado: o tempo de intervenção passa de várias horas para apenas cinco minutos — além, claro, da poupança de água.

O desenvolvimento destas funcionalidades foi possível não só graças ao investimento tecnológico da Renault, mas também por a marca ter integrado um Tenente-coronel de bombeiros sapadores a tempo integral. Tudo sempre a pensar na vida dos passageiros Renault.