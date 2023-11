Uma conversa à mesa da Casa de Chá de Santa Isabel, em São Bento, onde comia “os melhores scones do mundo, com manteiga e geleia”, levou Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti a uma ideia invulgar: estudar o livro sagrado do cristianismo a partir dos alimentos que nele se encontram. Não há, talvez, metáfora mais apta para entender A Mesa de Deus – Os Alimentos da Bíblia, publicado em Portugal pela Quetzal.

Com este livro, a autora brasileira, membro da Academia Pernambucana de Letras, cronista e investigadora gastronómica, quis mostrar a “singular importância da mesa de refeição, lugar onde se conversa, onde se discute, onde organiza até o projeto da sua própria vida”. Em entrevista ao Observador, confessa que não estava à espera do volume de trabalho que A Mesa de Deus exigiu — cerca de dez anos — tal é a quantidade de referências à alimentação na Bíblia. O resultado está dividido em capítulos, que falam dos principais alimentos, as regras, as refeições ou as tradições alimentares espelhadas nos textos bíblicos.

Ainda que a premissa gire em torno de um texto religioso e que a autora se afirme como católica, desengane-se quem pense que estamos perante um livro teológico. Pelo contrário, o olhar historiográfico é escrupulosamente respeitado, procurando oferecer uma visão sobre o desenvolvimento dos hábitos alimentares no berço da civilização, do Egito à Mesopotâmia, da Grécia Antiga ao Império Romano, e sobre a forma como estes mesmos hábitos se manifestaram no Antigo e no Novo Testamento. Dentro e fora da Bíblia. “A história do homem é a história da procura por alimento”, diz a autora

