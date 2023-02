Quando os Philadelphia Eagles investiram em Jalen Hurts uma (valiosa) escolha de segunda ronda no draft de 2020, que aconteceu nas primeiras semanas de confinamento, boa parte dos fãs desta icónica equipa da NFL criticaram duramente a gestão do clube – aproveitando para libertar alguma ansiedade pandémica acumulada. Os Eagles já tinham no plantel um quarterback espadaúdo e os analistas de futebol universitário tinham dado a Hurts avaliações medíocres. Ninguém percebeu – e numa sondagem online feita na altura mais de 60% dos fãs deram àquela escolha um “F”, o equivalente a “muito insuficiente” no esquema de notas escolares nos EUA. Três anos depois, Jalen Hurts leva os Eagles à finalíssima da ultra-competitiva NFL, a Super Bowl.

O “desprezado” quarterback Jalen Hurts e os Philadelphia Eagles enfrentam este domingo os Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes, esse sim considerado um fora-de-série logo à saída do college football. A dupla composta pelo quarterback Mahomes e o treinador Andy Reid, os rostos dos Kansas City Chiefs, voltam à Super Bowl pela terceira vez em quatro anos, tentando ganhar a sua segunda taça (que seria a terceira da história da equipa).

Para Andy Reid, o treinador, seria uma vitória com sabor especial, já que seria contra os Eagles, a equipa que liderou ao longo de 14 anos – sim, 14 anos. Acabou despedido em 2013, sem nunca ter dado a Philadelphia uma Super Bowl. Os Kansas City Chiefs recrutaram-no imediatamente e Reid transformou os Chiefs num portento que, no início de cada época, é invariavelmente tido como um dos principais candidatos a chegar à final. E muito graças ao prodígio Mahomes.

O jogo começa às 23h30, hora de Lisboa, e é transmitido pela Eleven Sports – a emissão original (da FOX) está na NFL.com, que disponibiliza o serviço NFL GamePass para adeptos fora dos EUA. Na manhã de segunda-feira, como é hábito, terá no Observador o resumo de tudo o que se passou.

