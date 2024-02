Os candidatos começaram a sentar-se no estúdio para o último debate, mas faltava um além da ausência prevista de véspera, de André Ventura. Luís Montenegro optou por dormir em Espinho e, como estava a chover com intensidade, não arriscou acelerar na A1. Pedro Nuno Santos protestou com a ausência do adversário no pré-debate: “Só começo o debate se começarem pelo PSD”. Quando um dos moderadores lembrou que, em 2022, tinha sido o anterior líder do PS a chegar atrasado, o candidato socialista não desarmou: “Pois, mas eu não sou o doutro António Costa”.

O debate começaria sem Luís Montenegro, que só chegou ao edifício da RTP, onde se gravou o debate, 10 minutos depois da hora marcada. Maquilhado em andamento, ainda no carro, levou apenas um pequeno retoque antes de entrar e 15 minutos depois do início do debate acabaria por se sentar. O atraso serviu, ainda antes do debate ir para o ar, para Pedro Nuno Santos provocar amigavelmente Rui Rocha a apontar para o então ainda lugar vazio ao seu lado: “Ó Rui, assim se vê quem é o parceiro confiável“. O líder da IL respondeu: “Há o tempo de rir e o tempo de chorar”.

