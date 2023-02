A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa apresentou esta segunda-feira as conclusões da investigação que realizou, ao longo do último ano, a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa — e os números do relatório mostram uma realidade que, até aqui, era praticamente desconhecida em Portugal. De acordo com aquele documento, 512 pessoas deram o seu testemunho sobre os abusos sexuais que sofreram às mãos de membros do clero e outras pessoas ligadas à Igreja Católica em Portugal ao longo das últimas sete décadas. Com base na informação recolhida nesses 512 testemunhos, a comissão estimou a possibilidade de a totalidade de vítimas em Portugal neste período ser de, no mínimo, 4.815 pessoas. No entanto, a comissão não apresentou um número estimado de abusadores, ao contrário de outros relatórios.

Foi a primeira vez que a Igreja Católica portuguesa decidiu olhar, com seriedade, para o seu passado no que toca à crise dos abusos de menores — mas fê-lo por arrasto, quarenta anos depois de os primeiros sinais desta crise terem surgido no sul dos Estados Unidos da América, e especialmente em resposta aos apelos dos católicos portugueses na sequência do escândalo gerado em França, em 2021, com a publicação dos resultados de uma investigação similar.

A Igreja Católica portuguesa está longe de ter sido a primeira a decidir investigar o modo como, no passado, permitiu que dezenas de crianças sofressem abusos nas suas instituições e, sobretudo, como protegeu sistematicamente os padres abusadores, evitando processos civis e canónicos em ordem à salvaguarda da reputação eclesiástica num país profundamente católico. Ao longo das últimas duas décadas, em vários países do mundo, foram feitas investigações semelhantes, através das quais foi possível começar a construir um retrato da maior crise da Igreja Católica contemporânea. Em alguns países, foram os bispos a tomar a iniciativa; noutros, foram as instituições do Estado. Algumas investigações tiveram uma essência mais académica; outras foram de pendor judicial. Em alguns, a Igreja colaborou; noutros, nem tanto. Algumas investigações foram feitas por universidades, outras por juízes e outras por advogados. Mas todas elas tiveram em comum o facto de lançar ondas de choque na Igreja Católica, tanto a nível nacional como mundial, obrigando o próprio Vaticano a repensar leis internas, a mudar a formação dos seminaristas e a vir a público pedir perdão às muitas vítimas provocadas pela Igreja, por atos (dos abusadores) e omissões (da hierarquia).

No dia em que a comissão independente em Portugal apresentou as suas conclusões, comparamos o relatório português com seis outras investigações internacionais marcantes desta realidade: Irlanda, Austrália, Alemanha, Pensilvânia (EUA), França e Espanha.

