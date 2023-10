Há muito tempo que o investigador da Nova SBE defende que está na altura de mudar algumas coisas na Educação em Portugal. Algumas coisas são, na verdade, três, e dito assim até parecem poucas. Mas, olhando de perto, são de dimensão considerável e levariam a uma reforma, daquelas que se dizem estruturais, no sistema de ensino em Portugal: Pedro Freitas, especialista em economia da Educação, gostaria de mudar o recrutamento dos professores, mudar a forma como estes são avaliados e mudar a gestão que hoje é feita nas escolas.

Numa entrevista com o Observador, em que pedimos ao investigador que olhe para a proposta de Orçamento do Estado para a Educação, a desilusão sobre o que surge nestas áreas é relativa, já que Pedro Freitas assume que os orçamentos raramente trazem novidades para o setor. Apesar disso, escolhe aquela que é a sua medida preferida: o apoio para pagar rendas a professores deslocados, embora considere que ainda faltam muitas explicações para perceber o alcance da medida.

Nas críticas, aponta para o pouco que o Orçamento do Estado tem sobre a falta de professores, aquele que considera ser o maior problema do sistema educativo português no momento atual. No que toca aos alunos, gostava que o Governo de António Costa tivesse concretizado mais sobre o que se pode ainda fazer para recuperar as aprendizagens dos alunos, que sofreram muito durante a pandemia.

