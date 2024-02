Montenegro desprotege o centro e Pedro Nuno tenta dramatizar junto dos indecisos moderados

Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro partiram para estas eleições sabendo que teriam de se reencontrar com o eleitorado do centro, moderado, que flutua habitualmente entre os dois partidos, e que olhava para eles com desconfiança. Por motivos diferentes, tinham (e talvez ainda tenham) essa fragilidade teórica: Pedro Nuno, que se fez jovem turco no PS, que começou por se afirmar como sendo o rosto da ala mais à esquerda do partido, que foi rotulado como radical e ainda lhe juntou a fama de impulsivo quando passou pelo governo, assusta o centro; Luís Montenegro, ponta de lança do passismo, associado à ala mais à direita do PSD, líder parlamentar durante o tempo da troika, o homem que em tempos disse que o país estava melhor, as pessoas nem por isso, não lhe ficava muito atrás. E esta campanha também é sobre quem consegue assustar menos esse eleitorado.

Atendendo à evolução das tendências de voto, Montenegro parece estar a conseguir ser mais bem sucedido nesse processo. Mas, e este é um dado importante que vai pesando nas contas das equipas dos dois principais candidatos, o número de indecisos é ainda estatisticamente muito relevante, pelo que qualquer falha no guião pode comprometer as aspirações e virar a campanha completamente do avesso. No arranque da corrida eleitoral, a Aliança Democrática correu um risco calculado — a inclusão de Pedro Passos Coelho e, com ele, um renovado debate sobre pensões e imigração — e deu um tiro no pé com as declarações de Paulo Núncio, vice-presidente do CDS, sobre o referendo ao aborto. Erro que deixou a direção do PSD de cabelos em pé e que mereceu puxão de orelhas em público de Montenegro.

Pedro Nuno Santos, que parece estar a perder a corrida pelo centro, agarrou-se aos temas e está apostado em recuperar a narrativa. Sendo que pode gozar de um duplo efeito. Os desiludidos com o PS que estariam a ponderar votar na AD mudam de ideias; e a esquerda, aquela que tem receio de uma vitória da coligação da direita, mobiliza-se em torno de Pedro Nuno. De resto, o socialista parece ter-se adaptado à dinâmica que a Aliança Democrática está imprimir: tudo o que vai fazendo é agarrar nos temas com que se cruza, usando-os como ingredientes para agigantar a ideia da radicalização da direita, sem referir diretamente o Chega.